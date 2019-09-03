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Осенний стиль: Алсу снялась с подросшими дочками в модной фотосессии

Певица продемонстрировала несколько стильных образов.

Осенний стиль: Алсу снялась с подросшими дочками в модной фотосессии
Алсу. фото: globallookpress.com

Алсу в отличие от коллег не часто публикует снимки в соцсети. А после скандала, который разгорелся весной из-за накрутки голосов на шоу «Голос. Дети» в пользу наследницы певицы Микеллы, девушка долгое время отключала комментарии к своим постам. Однако спустя время все вновь вернулось в привычное русло. Артистка отдохнула с семьей в США, а ее дочка, как и другие победители телепроекта, продолжает развиваться в сфере музыки.

Многие считают Алсу иконой стиля. На днях она приняла участие в модной фотосессии. На снимке девушка предстала в черном тренче с причудливой вставкой в виде серебристых пайеток. Образ певица дополнила лаконичными туфлями-лодочками на шпильке. Такой наряд идеально подойдет для прохладной осенней погоды.

В съемке приняли участие и подросшие дочки артистки. На другом фото Алсу позировала уже в белоснежном костюме с алой полоской на брюках и пиджаке-оверсайз без пуговиц. 11-летняя Микелла была в белой рубашке с бантиком и клетчатой юбке, продемонстрировав идеальный образ школьницы. А вот ее сестра Сафина, которой скоро исполнится 13 лет, предстала в сарафане на пуговицах и рубашке в горошек.

Поклонники пришли в восторг от стильных образов. Они отметили, что для полноты картины не хватило лишь сына певицы Рафаэля, которому уже три года. «Супер! Завидные невесты!», «Замечательные три грации», «Какие взрослые уже девочки, как время летит», «Мама +2 дочери — супер. Сына не хватает», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Алсу уже 13 лет состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Ходят слухи, что у них случился разлад в семье, так как артистка не публикует фото с мужем.

А вам какой образ артистки понравился больше?

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Осенний стиль: Алсу снялась с подросшими дочками в модной фотосессии
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