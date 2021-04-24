«Ой, какая прелесть!»: Гарри Галкин нарядил собаку своей мамы в голубой платок для фотосессии

Максим Галкин и Алла Пугачева стали свидетелями съемки, которую их семилетний дети устроили в гостиной. Свою модель они разместили на подушке с британским флагом.

Максим Галкин очень любит проводить время с детьми. После работы он зачастую играет с двойняшками Лизой и Гарри. Семилетние малыши уже пошли в школу, но у них остается время на хобби и развлечения. Недавно Алла Пугачева устроила в замке банкет в честь своего дня рождения. Наследники приняли в нем участие и даже читали стихи, играли на фортепиано и пели. Но они показали не все свои таланты.

больше по теме Красота в простоте: Пугачева в укороченных джинсах запечатлелась в Кремлевском дворце Артист балета Антон Мальцев поделился редким фото с Примадонной.

С недавних пор у Гарри появился свой профессиональный фотоаппарат. Мальчик увлеченно все фотографирует. В качестве его модели уже была девочка, которая живет по соседству. Также ему нравится фотографировать замок и все, что в нем находится. Ранее Галкин помог сыну сделать альбом с первыми работами. По всей видимости, теперь наследник Примадонны задумал сделать новый проект. Родители застали его в гостиной. Малыш увлеченно фотографировал померанского шпица Марусю — любимого питомца Пугачевой.

Ему помогала сестра Лиза, которая то отвлекала собаку, то придумывала для нее позы. В итоге пушистая модель выглядела мило и модно, так как ей на голову повязали платок голубого цвета. Этот головной убор в тренде. Его носят многие знаменитости.

«Аллуся, смотри! У нас фотосессия Маруси», — похвастался Максим. «Ух ты! Как профессионал!» — похвалила певица модель. «Папа, мне не видно! Я для проекта не смогу сделать», — заявил Гарри, когда перед ним встал Галкин. «Маруся, а теперь на подушку залезай. У детей идея, что ты теперь на подушке. Вот так. Прекрасно», — отметил артист. «Ой, какая прелесть!» — воскликнул фотограф. «Молодец, Маруся! С британским флагом», — сказала Алла Борисовна. «Замерла, как настоящая», — удивился Гарри.

Съемка проходила в гостиной со старинной мебелью и большими окнами. Вокруг стеклянного стола, на котором была большая подставка с пультами и статуэткой, были размещены кресла и диван. Позади целую стенку занимал шкаф, а на полке стояли фотографии. Поклонники были восхищены тем, как Гарри относится к своему увлечению. Многие также отметили, что родители делают правильно, поддерживая во всем наследников.

Смотрите также: