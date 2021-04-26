Овации от Примадонны: Пугачева оценила участие Неваляшки на шоу «Маска»

Во втором полуфинале шоу «Маска» рассекретили Неваляшку. Выбирая между Зайцем и оранжевой игрушкой, Филипп Киркоров решил дать шанс на победу ушастому. Казалось, такого решения не ожидал никто.

В костюме Неваляшки, как единогласно и угадали судьи, оказался Стас Пьеха. Артист приятно удивил своим талантом и вокальными перевоплощениями каждого члена жюри. Многие знаменитости поддержали внука легендарной советской артистки Эдиты Пьехи у него в микроблоге. Даже Алла Пугачева отметилась в комментариях у музыканта, оставив эмоджи в виде трех хлопающих ладошек.

Овации от Примадонны стали сюрпризом для многих поклонников. «Алла, вы тоже смотрели?», «Вы тоже смотрите шоу?», «Вот справедливый глаз!! Жаль, что вы не в жюри», — вопрошают в комментариях.

О том, что Примадонна – поклонница шоу «Маска», ранее рассказывал Максим Галкин. Пугачева обожает наблюдать за выступлениями участников и старается не пропускать ни один эфир.

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