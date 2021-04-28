Дочь Баталова смогла отстоять в споре с Натальей Дрожжиной три квартиры

Дочь Алексея Баталова смогла отстоять в суде свое имущество. Замоскворецкий суд столицы поставил точку в запутанной истории между Марией Баталовой и актрисой Натальей Дрожжиной. Все договоры пожизненного содержания с иждивением, якобы заключенные родственниками с Дрожжиной, были признаны недействительными.

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Эта история тянется вот уже четыре года, с момента смерти Алексея Баталова. Весной 2021 года Дрожжина обратилась в суд и потребовала расторгнуть договор ренты с Марией Баталовой. А вот защитница Марии и прокуратура настаивали на том, чтобы признать бумагу недействительной.

Суд тоже усомнился в законности документа и не исключил, что при его подписании на девушку могли давить или ввести ее в заблуждение.

«Все сделки признаны недействительными, совершенными под влиянием обмана. Все три объекта недвижимости возвращены Маше», — рассказала сайту mk.ru юрист Татьяна Киреенко.

Стоит отметить, что в отношении Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц».

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