Дочь Баталова смогла отстоять в споре с Натальей Дрожжиной три квартиры

Дочь Алексея Баталова смогла отстоять в суде свое имущество. Замоскворецкий суд столицы поставил точку в запутанной истории между Марией Баталовой и актрисой Натальей Дрожжиной. Все договоры пожизненного содержания с иждивением, якобы заключенные родственниками с Дрожжиной, были признаны недействительными.
Эта история тянется вот уже четыре года, с момента смерти Алексея Баталова. Весной 2021 года Дрожжина обратилась в суд и потребовала расторгнуть договор ренты с Марией Баталовой. А вот защитница Марии и прокуратура настаивали на том, чтобы признать бумагу недействительной.
Суд тоже усомнился в законности документа и не исключил, что при его подписании на девушку могли давить или ввести ее в заблуждение.
«Все сделки признаны недействительными, совершенными под влиянием обмана. Все три объекта недвижимости возвращены Маше», — рассказала сайту mk.ru юрист Татьяна Киреенко.
Стоит отметить, что в отношении Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц».