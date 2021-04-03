Кто-то «помогал»: вдова Баталова могла не одна подписывать договоры ренты с Дрожжиной и Цивиным

Эксперт-криминалист Сергей Соколов заявил, что вдова актера Алексея Баталова могла вовсе не подписывать договоры ренты с актрисой Натальей Дрожжиной и ее мужем юристом Михаилом Цивиным. Либо делала это не в одиночку. Ее почерк кто-то талантливо подделал в некоторых документах.

Как отметил Соколов, он провел тщательное расследование в этой темной истории. В своем заключении он написал, что подчерковая экспертиза, которую ранее проводили эксперты МВД, не соответствует требованиям действующего законодательства по производству судебных экспертиз.

«Она проведена не полно, с нарушением методики, а сделанные выводы недостоверны, необоснованны и вызывают сомнения. Рекомендую провести повторное исследование». Сергей Соколов

Как заметил Соколов, подписи Леонтенко делал вовсе не один, а несколько человек. Он уверен, что их ставили разные исполнители, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что юрист Цивин и его жена Дрожжина подозреваются в крупном мошенничестве с недвижимостью актера Алексея Баталова и его семьи. Им может грозить до десяти лет колонии, если, конечно, следствию удастся доказать их вину.

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