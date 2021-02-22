Мишулина рассказала, как Дрожжина скупала квартиры в доме для знаменитых деятелей искусства

По словам актрисы, коллега была в прекрасных отношениях с ее известным отцом.

Дочь покойного актера Спартака Мишулина, Карина, в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ рассказала, что в молодости актриса Наталья Дрожжина была соседкой любовника Галины Брежневой Бориса Буряце — солиста Большого театра.

Отметим, что Борис Буряце в 1981 году был арестован. Понятым как раз был Спартак Мишулин, который жил по соседству. Как заверила Карина Мишулина, ее отец отказался присутствовать во время подсчета драгоценностей в доме Буряце. Он не захотел пятнать свое честное имя в этой странной истории.

По словам Карины Мишулиной, Наталья Дрожжина в те годы имела две квартиры в многоквартирном доме, построенном специально для деятелей искусства. При этом у того же Спартака Мишулина в доме была лишь скромная двушка. Как предполагает Карина Мишулина, Дрожжина воспользовалась случаем, когда желающих покупать квартиры не было и принялась скупать жилье.

Напомним, что Наталья Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цивин подозреваются в крупной афере с недвижимостью актера Алексея Баталова и его семьи. Им может светить до десяти лет колонии, если, конечно, их вина будет доказана.

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