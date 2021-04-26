Словно лебедь: Бузова в силуэтном платье с ниспадающими рукавами-крыльями появилась на гала-ужине

Ольга Бузова несколько лет назад доказала, что умеет удивлять. Тогда она стала певицей, пережив развод с Дмитрием Тарасовым. Девушка отмечает, что ей не везет в любви. В этом году она рассталась с Давидом Манукяном. Их отношения длились больше года, но телеведущая успела привязаться к блогеру. Однако она предпочитает не называть причину их размолвки. Бывшая ведущая «Дома-2» старается выглядеть безупречно и работать над собой, чтобы стать еще лучше.

В последнее время Ольга часто выбирает образы невесты для появления на публике. В белом платье она была на премии «Жара», а также на концерте «Золотой хит». И вот 26 апреля состоялось еще одно светское мероприятие, которое девушка не могла пропустить. Канал «Муз-ТВ» организовал гала-ужин в честь ежегодной музыкальной премии, чтобы объявить номинантов.

Для такого вечера Бузова выбрала силуэтное белое платье с кружевом. Корсет подчеркнул ее тонкую талию, а стразы сверкали на тонких лямках. Ниспадающие рукава-крылья и разрез на юбки придали образу элегантности. Артистка сделала нюдовый макияж и собрала волосы в хвост.

Девушка с удовольствием позировала перед фотографами. Она встретила Лолиту Милявскую. Они не только обнялись, но и поддержали друг друга.

«Решили объединиться в пару, потому что мужики их не устраивают», — пошутили две звезды.

Позже появился на ужине и Даня Милохин. С ним Ольга тоже давно дружит. Поклонники восхитились красотой девушки. Многие образ сранили с царским и назвали ее белым лебедем. Напомним, что ведущими премии в этом году стали: Настя Ивлеева, Ксения Собчак и Александр Ревва. Имя четвертого ведущего хранится в секрете.

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