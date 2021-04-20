«Выгуливаю сумочку Prada»: Бузова предстала в клетчатом платье-сорочке и модном бомбере оверсайз

Ольга Бузова смогла стать телеведущей и певицей. Несмотря на то что не все верили, что она добьется успеха, теперь девушка является примером красоты и женственности для миллионов подписчиков. Несмотря на то что ей не везет в любви, она не отчаивается. В этом году Ольга рассталась с Давидом Манукяном. Эту ситуацию она переживала очень болезненно. Но, несмотря на произошедшее, артистка старается выглядеть безупречно и даже стала еще тщательнее подбирать себе образы.

После поездки в Крым Ольга 20 апреля вернулась к основной работе. Она сразу облачилась в алое платье-сорочку, которую сочетала с молочным жакетом и трендовыми сапогами в тон с широким голенищем. Именно такая обувь не теряет свою актуальность второй сезон. Анна Заворотнюк, Наталья Водянова и другие известные персоны отметились в похожих сапогах.

«С аэропорта сразу на работу. Сейчас прическу доделаем и в кадр», — отметила Бузова. «Любимая рубрика с корабля на бал», — добавила она.

К слову, для эфира девушке подбирает луки стилист. Однако телеведущая и сама любит принарядиться. После съемок она переоделась уже в платье-сорочку в клетку. Ольга дополнила ее черным бомбером оверсайз и ботинками на тракторной подошве. В руках она держала сумочку Prada.

«Наконец-то я выгуливаю свою новую сумочку Prada. Очень клевая! Кстати, несмотря на то что она маленькая, она достаточно вместительная. Пудра, блеск, помада — все помещается. Такой бомбер, платье», — похвасталась звезда.

Поклонники отметили, что первый образ выглядел более элегантно и подошел бы не только для эфира, но и для свидания. А вот второй аутфит оказался более молодежным и очень стильным. Платья-комбинации не выходят из моды и являются базовым предметом гардероба, а ботинки на массивной подошве второй сезон не теряют своей популярности, как и бомберы.

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