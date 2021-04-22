Словно фея: Бузова в пышном платье с одним рукавом молочного цвета появилась на премии

Ольга Бузова привыкла удивлять публику. Сначала она стала телеведущей, а потом смогла покорить сцену как певица. Теперь ее хиты звучат на радио, а в клипах снимают знаменитости. После расставания с Давой свою боль она выразила в новых песнях. Девушка не перестает говорить, что каждое разочарование делает ее еще сильнее. Примечательно, что в этом году артистка еще больше старается произвести на всех впечатление. Для этого она выбирает очень яркие образы.

Недавно Ольга уже появилась на одном мероприятии в пышном многослойном платье. Тогда ее сравнили с невестой. Позже девушка в «золотом» мини-платье с перьями стала звездой на церемонии вручения наград «Топ-100 успешных людей России». И 22 апреля телеведущая вновь нашла повод, чтобы принарядиться. Визажисты сделали ей макияж в розовых тонах и элегантную прическу с пучком.

Но главной изюминкой образа стало пышное платье с прозрачным корсетом и одним рукавом. Наряд в молочных тонах был украшен искусственными бутонами. Бузова облачилась в него и сразу покрасовалась на камеру.

В этом вечернем образе девушка направилась на премию «Золотой хит» канала Musiс Box Russia. Ей удалось произвести впечатление на публику. Также участниками мероприятия стали: Стас Костюшкин, Зиверт, Валерий Леонтьев, Зара и другие известные персоны.

Поклонники восхитились красотой Ольги. «Как невеста, очень красиво», «Очень красивый образ! Правда, опасно в таком на премию,там же завистники весь зал слюной затопят», «Платье похоже на свадебное от Веры Вонг», «Оль, очень красивое платье и ты», «Сногсшибательно», — прокомментировали пост подписчики.

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