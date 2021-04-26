«Не могу перестать наслаждаться»: Савельева продефилировала в черном платье с разрезом

Саша Савельева недавно отметила годовщину отношений с мужем Кириллом Сафоновым. Многие называют из одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. Два года назад певица подарила возлюбленному сына Леона. Это еще больше укрепило их союз. Примечательно, что артистка быстро вернулась в форму. Однако она покинула группу «Фабрика» и теперь редко выступает на сцене, но при этом блондинка часто участвует в фотосессиях.

А на днях в Москве стартовал кинофестиваль. На открытии мероприятия Саша сопровождала мужа. На красной дорожке они появились под руку. Для такого особенного вечера певица выбрала черное платье-бюстье с кружевом и разрезом сзади на юбке. Наряд она дополнила туфлями Manolo Blahnik цвета ультрамарина. Савельева сделала объемную прическу, распустив локоны, а на ее шее красовалось колье. Она продефилировала по ковровой дорожке.

«Не могу перестать наслаждаться своим образом на ММКФ-2021», — призналась артистка.

37-летняя певица получила много комплиментов, в том числе и от коллег. «Красивая!» — заявила Юлия Ковальчук. «Перестала быть похожей на себя, но и эта леди прекрасна», «Саша стала взрослой», «Очень красивая девушка», «Пухляш чуть глаза не сломал», «Вы прекрасны», «Дамское такое», — прокомментировали пост подписчики. Снимал Савельеву ее муж. Он не перестает восхищаться своей супругой.

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