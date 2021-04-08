«На 10 лет моложе»: Саша Савельева в белоснежном тренче из кожи снялась в фотосессии

Жена Кирилла Сафонова показала весенний образ. Она призналась, что материнство сильно на ней отразилось.

Саша Савельева счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Влюбленных многие считают одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. Долгое время у них не было общих детей. Однако в 2019 году бывшая солистка «Фабрики» стала мамой. Она подарила актеру сына Леона. Девушка скрывала свою беременность, а теперь прячет от посторонних глаз наследника. При этом она быстро вернулась в форму, чем восхитила многих поклонников.

Савельева не скрывает, что ее жизнь изменилась после материнства. Она теперь все чаще снимается в разных проектах и даже стала выпускать свою линейку одежды. А накануне девушка поделилась кадрами с модной фотосессии. Она позировала в эффектном тренче из кожи цвета белых сливок. Широкий пояс подчеркнул ее талию, а серьги-конго дополнили образ, придав еще больше женственности. Саша распустила локоны и позировала под потоками ветра.

«Мне кажется, материнство раскрывает какие-то неизведанные, совершенно запредельные грани личности. И это даже не связано напрямую с профессией… но очень помогает. Возможности, которые скрывались под гнетом существующих и несуществующих проблем, начали просто вылезать, что достаточно только заметить или пожелать их, и вуаля! Появилось что-то большое и правильное, чего раньше не было. Какой-то ресурс, что ты даже чувствуешь себя на 10 лет моложе», — рассказала девушка.

Поклонники согласились с певицей. Многие отметили, что открыли в себе новые способности после рождения детей.

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