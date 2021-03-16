«Бесконечные ноги»: Савельева в двубортном жакете подобрала к образу модные брюки палаццо

Саша Савельева по праву слывет первой модницей. Один из ее повседневных аутфитов по-достоинству оценила имидж-стилист Елена Дудкина. Эксперт сайта Teleprogramma.pro похвалила певицу за выбор оттеночной палитры, макияжа и легкой небрежной укладки. При этом Елена уточнила, что экс-солистка группы «Фабрика» с помощью модных брюк палаццо сделала ноги визуально «бесконечными». Совершенно гармонично с образом сочетается и двубортный жакет, который Савельева заправила в брюки, так словно это рубашка. Однако некоторые модные огрехи в луке имидж-стилист все-таки нашла, но их легко исправить.

«Образ выдержан и гармоничен»: Волочкова облачилась в двубортный блейзер, а ее красавица-дочь — в джеггинсы

«Прекрасный формат стилизации, заправленный облегченный двубортный жакет и брюки палаццо из плотной формовой ткани.

Холодные оттенки двух цветов дают «игру» и разрешают антагонизму существовать как в стилевом, так и в формовом виде. Плюс холодные оттенки всегда делают фигуру визуально стройнее!

Я бы заменила ремень для контрастности и собранности образа — на кожаный, возможно с акцентным элементом. На мой взгляд тканевые ремни, удешевляют и упрощают образ. Плюс черные пуговицы хочется поддержать жестким элементом.

Но в целом образ смотрится очень смело, свежо и бесконечные ноги Саши заставляют рассматривать этот образ. Возможно именно в данной подаче в совокупности с волосами и очень нюдовым макияжем, идеально работает именно облегченная версия, создавая мягкий, неформальный, но очень сдержанно-собранный образ.

Когда противоречиво — красиво!» — отметила имидж-стилист.