Будни звезд: Полина Гагарина в сером комбинезоне вышла во двор своего особняка с лопатой

Полина Гагарина признавалась, что ей нравятся простые вещи. Она даже утром проводит время с детьми, несмотря на плотный график. Своего сына Андрея певица отвозит в школу, а дочку Мию — в садик. Уже после этого девушка направляется на съемки, репетиции и занимается другими рабочими моментами. При этом артистка всегда выглядит безупречно. Она занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме.

По всей видимости, Полина решила совместить приятное с необходимым. 13 апреля она вышла во двор своего особняка и обнаружила сугробы снега. Чтобы он быстрее растаял, певица взяла лопату и стала раскидывать снег по саду. При этом девушка была без макияжа. Она облачилась в светло-серый комбинезон на молнии и кроссовки.

«Я убийца снега», — шутливо заявила звезда.

Подруга снимала на видео старания артистки. Несмотря на свое хрупкое телосложение, Гагарина ловко справлялась с лопатой. Подруга даже предложила снять эффектное видео, как певица кидает снег в нее. Однако певица пожалела своего оператора.

Поклонники одарили комплиментами Полину, которая не боится физической работы. При этом многие отметили, что она выглядела очень женственно. Накануне артистка побывала на шоу «Вечерний Ургант», где не только показа стильный образ с шортами-бермудами, но и сыграла на музыкальном инструменте.

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