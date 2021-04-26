С воротником «Клодин»: Лиза Галкина в трикотажном костюме небесного цвета посетила театр

Алла Пугачева и Максим Галкин этой весной стараются чаще появляться на публике. После самоизоляции они не упускают возможности погулять или увидеться с друзьями. Примадонна даже собрала гостей в замке на свой день рождения, устроив банкет. Также не раз ее видели в гостях у Вячеслава Зайцева, Валентины Юдашкина и на празднике у Кристины Орбакайте. Все чаще родители берут с собой детей Лизу и Гарри.

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Семилетние малыши учатся в первом классе. Они изучают несколько языков, занимаются музыкой и любят дома устраивать спектакли. А 25 апреля Галкин решил сводить их в театр «Русская песня» на спектакль «Леди Совершенство» с Нонной Гришаевой. Для такого случая Лиза, которая давно тянется к моде, принарядилась. Она облачилась в трикотажный костюм небесного цвета. Юбка и джемпер с кружевным воротником «Клодин» подчеркнули ее юность. А вот Гарри был в брюках и принтованном джемпере.

После постановки малыши увиделись с Гришаевой в гримерке. Максим подарил актрисе букет цветов.

«Спасибо, Нонна! Это было бесподобно!» — заявил шоумен.

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