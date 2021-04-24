Прям как мама: Лиза Галкина в кюлотах из денима и с поясной сумкой запечатлелась в замке

В семье Аллы Пугачевой все тянутся к творчеству. Ее внук Никита Пресняков создал свою рок-группу, дочка Кристина Орбакайте поет и играет в кино. Поклонники давно заметили, что и семилетние двойняшки Лиза и Гарри обладают артистическим талантом. Более того, Примадонна обучает малышей игре на фортепиано. С малых лет они изучают иностранные языки и работают над дикцией. К праздникам дети учат стихи.

Недавно у семилетнего Гарри появилось увлечение. Он устраивает фотосессии, так как обзавелся фотоаппаратом. А вот его сестра растет модницей. Она недавно отметилась в брюках с лампасами, а также в платье с цветочным принтом. 24 апреля сын Аллы Борисовной решил пофотографировать собаку. Неизвестно, что придумал эту идею, но у померанского шпица Маруси на голове оказался голубой платок. Рядом была Лиза, которая выступила в роли ассистента и помогла брату, красивая усаживая модель.

На этот раз девочка предстала в футболке и джинсах кюлотах. Она дополнила образ черной поясной сумкой. Примечательно, что широкие брюки из денима в моде не первый сезон. А вот сумку на поясе недавно носила Пугачева, когда гуляла с детьми. По всей видимости, девочка решил скопировала стиль мамы.

Поклонники были очарованы маленькой модницей. Хотя в этот вечер много внимания получила и пушистая модель. «Прелесть», — умилялась собакой Примадонна. «Какая девочка милая», «Лиза даже дома наряжается», «Ну как можно быть такими классными», «Лиза брату не мешает, чудо ребенок», — стали писать пользователи Сети.

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