«На пике популярности»: Водянова, Пугачева, Брежнева и другие звезды выбрали модные сумки сезона

Каждый год женщины с радостью обновляют гардероб к лету. В шкафу всегда есть любимые платья, шорты и джинсы, которые хочется носить. Чтобы образ не повторялся, достаточно добавить новые аксессуары. Ранее мы рассказали о модной обуви 2021 года. Теперь для читательниц портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Елена Бестави рассказала об актуальных сумках.

Наталья Водянова

Наталья Водянова давно живет в Париже и является женой миллиардера, у нее нет необходимости носить огромные сумки, если она просто гуляет или встречается с друзьями. Поэтому девушка любит дополнять свои образы миниатюрной сумкой Louis Vuitton.

«Начнем с того, что Louis Vuitton в тренде всегда. Модели из любой коллекции прекрасно впишутся в модный гардероб. Сумка-багет очень актуальна в этом сезоне. С веселой картинкой, словно кадр из мультфильма, она прекрасно дополняет очень спокойный образ Натальи», — отметила Бестави.

Яна Рудковская

Яна Рудковская имеет большую коллекцию брендовых сумок для любого случая. Она любит небольшие сумки, которые подбирает в тон наряду. К весеннему образу в нежных тонах она выбрала поясную сумку Chanel. Однако надела она ее не на талию, а на одно плечо.

«Тема логотипов на пике популярности. И носить поясные сумки через плечо все так же актуально. Но лучше опускать ее ниже. Это будет элегантнее», — пояснила Елена.

Ани Лорак

Ани Лорак в свои 42 года может похвастаться не только моложавым видом, но и безупречным чувством стиля. Певица любит лаконичные наряды, которые дополняет классическими сумками. Но для выходов в свет артистка подбирает более удобные и небольшие сумки, как бархатный клатч Yves Saint Laurent.

«Как и сама певица, клатч — воплощение элегантности. Вещь, которая никогда не выйдет из моды. Меняются размеры, фактуры, принты, но клатч остается», — считает эксперт.

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте давно живет на две страны. Певица проводит часть времени в США, а потом возвращается в Россию. Она любит комфортные образы. Свои лаконичные наряды артистка разбавляет сумками необычной формы.

«Эта черная кросс-боди на тонкой цепочке, на мой взгляд, здесь выглядит скучновато. Я бы предложила выбрать сумку в виде шара или другой необычной формы. Они сегодня в тренде», — рассказала Бестави.

Ирина Пегова

А вот Ирина Пегова относится к числу тех, кто любит простые вещи. Она чаще всего облачается в платья с цветочным принтом или джинсы с футболкой. Но если актриса наряжается, то старается сочетать цвета и фактуры. В ее обиходе есть сумка прямоугольной формы, с которую может поместиться все необходимое.

«Сумка слишком строгая, слишком классическая. Поэтому очень скучно. Совершенно не соответствует характеру актрисы. В ее образ лучше бы вписался модный рюкзачок, поддерживающий эту тему парадной формы», — отметила Елена.

Стефания Маликова

Дочка Дмитрия Маликова Стефания с юных лет интересуется модой. Девушка даже открыла свой шоурум. Она любит носить женственные наряды, при этом адаптирует их под современные тренды. Одна из ее любимых сумок — кожаный мешочек Chanel.

«Однозначно трендовая сумка. Но! Давайте представим ее в модном неоновом розовом. Насколько ярче будет образ!» — высказалась эксперт.

Вера Брежнева

Кто всегда следит за трендами, но при этом остается собой, так это Вера Брежнева. Певица знаменита своей утонченностью. Она не скрывает, что ей нравятся лаконичные и неброские образы. Неудивительно, что артистке приглянулась сумка Prada, которая стала одной из самых популярных в этом году.

«Очень стильно! Именно мягкая сумка с ее изгибом сумела повторить линию декольте бра-топа. И линию на босоножках. Образ ласкает взгляд», — поделилась Бестави.

Ксения Бородина

В копилке Ксении Бородиной множество самых разных сумок. При этом чаще всего она выбирает люксовые бренды. Одно из ее последних приобретений — новая сумка Louis Vuitton, которая напоминает мини-чемодан.

Однако также ее можно увидеть с сумкой-сундуком Hermes, небольшой и элегантной сумкой Prada, как у Брежневой и с сумкой-седлом Gucci.

Ляйсан Утяшева

За последние годы стала модницей и Ляйсан Утяшева. Она сама признавалась, что теперь больше денег тратит на наряды. Тем более, что ее гардероб пополнился люксовыми брендами. Телеведущая старается выглядеть элегантно. Ей нравятся юбки миди, легкие платья и брючные костюмы. К ним она подбирает сумки-клатчи, круглые сумки или что-то более классическое.

«Вечная классика от Christian Dior. Сумка-багет на цепочке, но на крупной. А они очень модны сегодня. Могут быть как ручкой, так и отдельно декором сумки», — пояснила Бестави.

Алла Пугачева

Также тщательно продумывает свои образы Алла Пугачева. Артистка не перестает выглядеть модно даже в 72 года. Порой она посещает вечеринки, которые устраивают ее друзья. Не раз певицу видели с серебристой сумкой-конвертом из коллекции Эвелины Хромченко.

«Лаконичная форма, гладкая металлизированная фактура. Видимо, в роли хозяйки мероприятия, Примадонне нужно было быть более собранной», — считает Елена.

Виктория Лопырева

Виктория Лопырева для многих остается первой красавицей. «Мисс Россия» давно предпочитает жить в Дубае, куда привезла сына.

«Очень актуальная форма сумки, как ее называют „для смартфона“. Такие сумки можно носить даже в виде украшения на шее. Линии клетки на футболке перекликаются со стежкой на сумке. Это вносит свою изюминку», — рассказала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имидж-стилистом. Она прошла курс по имиджу для Президентской программы подготовки управленческих кадров ОГУ «Астраханский региональный ресурсный центр». Елена Сотрудничала с Астраханским филиалом ВАГС — проведения мастер-класса по деловому стилю для курсов повышения квалификации. В настоящее время также проводит мастер-классы, тренинги по дресс-коду в ВУЗах и колледжах Волгограда.

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