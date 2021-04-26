«Правильно сделала, что рассказала»: жена Бориса Щербакова поддержала Елену Проклову после признаний

Татьяна Бронзова уверена, что раньше актриса просто боялась говорить на тему насилия, которому подверглась юной девочкой.

Одна из самых красивых актрис советского и российского кино, 67-летняя Елена Проклова поделилась откровениями в программе «Секрет на миллион» телеканала НТВ, спровоцировав тем самым настоящий скандал. В беседе с Лерой Кудрявцевой Елена Игоревна раскрыла подробности «ухаживаний» за ней, 15-летней девочкой, известного артиста.

Подруга Елены Прокловой Татьяна Бронзова поддержала ее после признаний. Жена Бориса Щербакова прекрасно понимает, как тяжело Елена было решиться на подобные откровения.

«После программы мы с Борей позвонили Лене, чтобы ее поддержать. Она расплакалась. Она правильно сделала, что рассказала. Она освободилась от этого ужаса, который ее преследовал. Может быть, раньше она боялась об этом говорить. Этот актер был очень влиятельным человеком», — поделилась Татьяна Бронзова.

Супруга Бориса Щербакова добавила, что в театральной тусовке прекрасно было известно о похождениях знаменитого артиста. Но никто из молодых девушек не мог дать отпор, поскольку они были зависимы от этого человека.

«В Школе-студии, где он преподавал, у него были любимые девочки, даже при том, что он был женат, — добавила Татьяна Бронзова в беседе с «Комсомольской правдой». — Одной своей студентке, которую он сильно домогался, он сломал карьеру. Он очень любил студенток».

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