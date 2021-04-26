«Лена не умеет врать»: жена Щербакова уверена, что Проклова рассказала чистую правду в программе «Секрет на миллион»

Звезда театра и кино Елена Проклова наделала много шума своими откровенными признаниями в программе телеканала НТВ «Секрет на миллион». Актриса рассказала, как ее, пятнадцатилетнюю девочку, растлевал известный артист. Елена Игоревна поделилась шокирующими деталями, но имя «кумира миллионов» называть отказалась.

Подруга Елены Прокловой, жена Бориса Щербакова, уверена, что та говорит чистую правду. Более того, история эта в актерских кругах очень известна, правда, такие подробности прозвучали впервые.

«Лена не умеет врать. Она очень искренний человек, поэтому и хорошая актриса. Просто в юности она была очень симпатичная, женственная, эдакая нимфа», — поделилась Татьяна Бронзова.

Она уверена, что со своими внешними данными Проклова вполне могла бы сделать себе карьеру «через постель».

«Но она никогда не торговала собой. Всегда себя содержала, много работала, влюблялась в абсолютных бессребреников. Лена очень трудолюбивая. У нее характер не простой, но человек она хороший и верный друг. Никогда не предаст. И очень цельная», — охарактеризовала Проклову Татьяна Бронзова в беседе с «Комсомольской правдой».

Жена Бориса Щербакова считает, что Елена Проклова сделала правильно, не назвав имя своего мучителя. Все и так догадались, о ком идет речь. По словам Бронзовой, этот человек был эгоистом и любил себя окружать людьми, которые были зависимы от него.

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