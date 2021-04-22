Лера Кудрявцева: «Елена Проклова раскрыла свой самый главный секрет»

24 апреля в 21:00 героиней ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет актриса Елена Проклова. Четыре года назад Елена уже приходила в студию ток-шоу, но конверт с секретом, который стоит один миллион рублей, сожгла в пламени свечи. И вот теперь — впервые в жизни — она готова рассказать о себе всю правду.

Известные актрисы — частые гостьи «Секрета на миллион». За ними интересно наблюдать, с ними всегда есть о чем поговорить. Как правило, актрисы красивы, они умеют подать себя и всех очаровать. Но меня всегда удивляет, почему эти красавицы, о которых мечтают сотни мужчин, часто оказываются совершенно беззащитными в жизни, и почему эта жизнь готовит им столько испытаний, сколько одному человеку вынести не под силу…

«Ну несчастливая у меня женская судьба, понимаешь?» — разрыдалась Елена, рассказывая о своей жизни.

«Как же несчастливая?» – воскликнут завистники. Не каждая женщина может похвастаться тем, что в нее были влюблены знаменитые мужчины, среди которых, как говорят, были и Олег Табаков, и Олег Янковский. На месте Елены мечтали бы оказаться многие женщины, но вот смогли бы они стать счастливыми? Едва ли.

Да, так бывает. Женщина, о которой грезили сотни, если не тысячи мужчин, по-настоящему счастлива в отношениях с ними и не была. Ее возлюбленные были женаты или же изменяли ей. Актрисе приходилось делать аборты, а долгожданные и желанные дети погибали совсем крохотными…

«Когда тебе мало лет, ты ничего про это не знаешь! — вытирая слезы, объясняла Проклова. — Я всю жизнь считала себя какой-то неправильной…»

Конечно, «неправильной» Елена не была. Она была юной, беспечной и очень хотела быть счастливой — как все. То самое пресловутое женское счастье: муж, дети, в перспективе — внуки… Но человек предполагает, а бог располагает. Народная мудрость никогда не врет.

«За эти четыре года я поняла, что будет неправильно молчать», — резюмировала Елена.

«Лена, ты готова открыть свой секрет?» — спросила я мою гостью, видя, как нелегко дается ей откровенность.

«Лера, я постараюсь», — кивнула актриса.

Ее секрет стоимостью один миллион рублей — тема настолько больная, что я сама не удержалась от слез. Я слышала сотни печальных историй и не так уж часто плачу во время съемок, но слушать Елену и не плакать — это было выше моих сил.

А ведь говорить о самом больном непременно нужно. Не только для того, чтобы облегчить душу, но и для того чтобы предостеречь кого-то, кто посмотрит наш эфир. Конечно, быстрее всего учатся на своих ошибках, но почему бы не прислушаться к советам других? Тех, кто уже прошел через свой личный ад и готов поделиться болезненным опытом и предостеречь от совершения страшных ошибок.

О чем же так долго молчала Елена Проклова? Почему спустя долгих четыре года решила вернуться и рассказать о себе всю правду? И станет ли ей легче, когда она снимет груз со своей души?

Смотрите новый выпуск ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ 24 апреля в 21:00 — и узнаете обо всем из первых уст.

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