Скрывают лишний вес: после советов Хромченко Михалкова примерила супермодные брюки макси

Юлия Михалкова похвасталась в личном блоге результатом шопинга в компании стилиста. Экс-участница проекта «Уральские пельмени» составила образ в белых тонах, остановив свой выбор на оверсайзе.

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«Выбирать наряды со стилистом – отдельный кайф», — поделилась впечатлениями артистка.

Отметим, что фэшн-гуру Эвелина Хромченко лестно отзывалась и о белых оттенках, и о модели брюк, которую предпочла артистка. Цвет, который не одно столетие носят медицинские работники, по словам ведущей «Модного приговора», в этом сезоне особенно актуален из-за пандемии. Дизайнеры одежды, популяризируя этот тон, постарались отдать дань уважения людям, которые помогают побороть недуг.

А что касается модели трендовых брюк, то их особенность – увеличенная длина и ширина — придется особенно по вкусу дамам с лишим весом или неидеальной формой ног. Ведь такая вещь отлично скрывает все, что необходимо спрятать, при этом вид в них по-настоящему стильный.

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