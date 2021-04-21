«Словно юбку забыла»: Ольга Бузова в «золотом» мини-платье с перьями вышла на красную дорожку

Телеведущая стала гостьей на премии «Топ-100 успешных людей России». Девушка так принарядилась, что ее не все узнали.

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится быть в центре внимания. Девушка стала успешной телеведущей и певицей. Она славится тем, что в Instagram среди отечественных звезд ей нет равных. Бывшая ведущая «Дома-2» постоянно меняет имидж, работает над своей фигурой и примеряет самые смелые образы. Каждый раз она старается впечатлить публику, когда отправляется на светские мероприятия.

Ранее Ольга успела всех поразить платьем с белым шлейфом на премии «Жара». Однако теперь она выбрала другую тактику. 21 апреля девушка отправилась на другое мероприятие. На этот раз она вышла на красную дорожку в ультракоротком мини-платье золотого цвета. Полупрозрачный наряд с кружевом и перьями подчеркнул ее талию и сделал визуально ее ноги еще длиннее. Образ дополнили бархатные туфли пудрового цвета.

Бузова сделала укладку в виде голливудских локонов и макияж в нюдовых тонах. Она грациозно позировала фотографам. Девушка смогла сразить всех присутствующих.

«Приехала на премию „Топ-100 успешных людей России“! Рада быть сегодня хедлайнером этого мероприятия», — поделилась звезда.

А вот поклонники едва узнали Ольгу. Многие отметили, что наряд выглядел красиво, но при этом был слишком коротким. «Напоминает Дженифер Лопес», «Чем старше, тем короче платье», «Оль, а что без юбки, торопилась?», «Что с лицом? Куда уехала скула?», «Одни ноги», «Словно юбку забыла», «Красивая, накаченная, стройная, но платье слишком короткое, создает впечатление, костюм цыпленка», — прокомментировали пост подписчики.

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