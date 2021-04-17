«Нет слов»: Бузова в молочном костюме с алым бомбером провела вечер с родными в Санкт-Петербурге

Артистка вышла на лед со своим коллегой по ледовому шоу в родном городе. После выступления ее ждал сюрприз.

Ольга Бузова в этом году снова испытывает глубокие сердечные терзания. Она рассталась с Давой, с которым встречалась полтора года. Девушка намекнула, что блогер причинил ей боль и даже предал. Говорить о нем она отказывается. При этом телеведущая старается совершенствоваться и не прекращает мечтать о семье. Произошедшее сплотило ее с Дмитрием Соловьевым, который был ее партнером в шоу «Ледниковый период».

Вместе со спортсменом Ольга готовится к выступлениям, поэтому они много времени проводят вместе. На днях девушка приехала в свой родной город Санкт-Петербург. Она вышла на лед с Дмитрием, показав один из любимых номеров. Телеведущая предстала в черном шифоновом платье, которое струилось от потоков ветра. Бузова обняла партнера и расплылась в улыбке, когда завершила выступление. Поклонники отметили, что они хорошо смотрятся вместе. Однако известно, что у фигуриста есть любимая девушка.

Неизвестно, кто сделал приятный сюрприз Ольге в тот вечер. Но она смогла насладиться красочным салютом, организованным в ее честь. Артистка переоделась в молочный спортивный костюм и алый бомбер. Она прыгала от радости. Рядом с ней была мама, а также ее племянница.

«Гены», — восхитилась Бузова, смотря на юную и красивую девушку. «Нет слов… одни эмоции! По факту-завтра. Салют для меня — прекрасное завершение вечера с семьей и друзьями. Счастье видеть моих родных счастливыми», — написала звезда в соцсети.

Поклонники отметили, что давно не видели девушку такой счастливой. Многие выразили уверенность, что у нее возможно новый роман, о котором она пока умалчивает. «Как ты светишься от счастья», «Наверно первый раз салют увидели, одни вопли», «Как приятно, близкие рядом!», «Мне одной кажется что Оля с Димой идеально бы подошли друг другу», «Сошлись бы с Димкой, да жили! Он так смотрит, что мне кажется всю жизнь бы смотрел так!» — прокомментировали пост подписчики.

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