«В Крокодиле Дава. Он выиграет»: поклонники «Маски» считают, что экс-бойфренд Бузовой принимает участие в шоу

Телезрители выдвигают свои версии и высказываются по поводу того, кто достоин победы в финале проекта телеканала НТВ.

Второй сезон шоу «Маска», к большому сожалению его поклонников, подходит к своему завершению. В ближайшее воскресенье, 25 апреля, состоится второй полуфинал проекта, в котором остались всего пять участников, девять уже разоблачены.

Телезрители от воскресенья до воскресенья обсуждают детали минувших выпусков и выдвигают свои версии по поводу того, какие артисты прячутся под оставшимися масками.

На этот раз в центре внимания оказался Крокодил. Часть поклонников шоу считает, что им вполне может оказаться экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян. Правда, с ними спорят другие, полагающие, что Крокодилом вполне может оказаться рэпер Тимати. Впрочем, поклонникам таланта «пресмыкающегося» уверены, кто бы там ни был, это — претендент на победу во втором сезоне «Маски».

«В Крокодиле Дава», «Дава в жизни так не споет», «А Дава что такой недорощенный?», «А Тимати не подходит? Правда, после прошлого выпуска акцент какой-то показался», «Я вообще уже тоже на Тимати думаю», «Крокодил выиграет», — высказались в Сети.

Напомним, что версия о том, что под маской Крокодила может быть Дава, звучала во время одного из выпусков «Маски». Выдвинул ее Александр Ревва, увидевший несколько танцевальных па, которые, как ему показалось, мог выполнить только исполнитель бальных танцев. А Дава в этом преуспел.

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