«Наконец-то первый рабочий день»: Андрей Черкасов счастлив своему возвращению на обновленный «Дом-2»

Андрей Черкасов был очень расстроен, когда в конце прошлого года было объявлено о закрытии «Дома-2». Молодой человек переживал по поводу потери работы на проекте, ведь у него жена и маленький ребенок.

Своими эмоциями и грустными мыслями Андрей Черкасов делился с аудиторией в Instagram. Но весной все изменилось и появились поводы для позитива. Было объявлено о возрождении реалити-шоу на телеканале «Ю». Проект будет выходить под названием «Дом-2. Новая любовь» с 19 апреля, а с 12 уже начались съемки на «Поляне». И к своей работе приступили ведущие «Дома-2» — все, кроме Ольги Бузовой. Накануне звезда сообщила, что покинула проект.

Зато Ольга Орлова, Андрей Черкасов, Ксения Бородина и Влад Кадони уже делятся в своих микроблогах видео с обновленной телестройки.

Андрей Черкасов показал видео из подсобной комнаты, запечатлев себя и Ольгу Орлову в окружении фотографов и операторов.

«Пришел пообщаться к Оле. Наконец-таки, первый рабочий день, а тут…» — говорит в кадре Андрей Черкасов. «Какие-то мужики. И не только», — подхватила Ольга Орлова.

Напомним, накануне Ольга Орлова радовалась своему воссоединению с Владом Кадони.

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