«Именно они будут строить любовь»: Глеб Жемчугов показал новых участников возрожденного «Дома-2»

В минувший понедельник, 19 апреля, легендарный проект «Дом-2» вновь вернулся на экраны. Теперь реалити-шоу с новой концепцией показывает в своих эфирах телеканал «Ю».

На проект вернули звездных «старичков» и во время кастингов отобрали новых участников. Их своим подписчикам и презентовал представитель старой гвардии Глеб Жемчугов. В сторис Instagram он поделился видео дискотеки, которую новички устроили в одной из общих комнат.

«Новое поколение «Дома-2» — самые лучшие, самые крутые, — представил Глеб «свежую кровь» проекта. — Именно они будут строить любовь, именно они будут сиять и блистать».

«Мы любим Глеба Клубничку!» — перебила Жемчугова одна из новеньких девушек.

Стоит отметить, что публика неоднозначно отреагировала на возрождение легендарной телестройки. В Сети горячо обсуждается целесообразность возвращения «Дома-2» на телеэкраны.

Кому-то не нравится сам факт новой телестройки, кому-то — прежние ведущие, а кто-то считает, что на «Дом-2» зря вернули «старичков». Впрочем, у всех недовольных есть прекрасное средство — кнопка выключения телевизора.

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