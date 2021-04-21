Модно и женственно: Сысоева пришла на вечеринку Асмус в платье с рукавами-окороками

Накануне Кристина Асмус пышно отметила свое 33-летие. При этом день рождения у нее фактически 14 апреля. На вечеринку звезда «Текста» пригласила многочисленных медийных личностей. В частности, на празднике были замечены: Наталья Рудова, Михаил Галустян с женой Викторией, Александр Петров, Надя Сысоева.

Экс-участница Comedy Woman предстала на светской встрече в черном платье в горох с модными рукавами-окороками. О том, что сейчас такие модели в тренде, ранее рассказывала Эвелина Хромченко. Она советовала женщинам присмотреться к ним, поскольку их необычный крой сразу же добавляет образу хорошую порцию флера нарядности и торжественности. Александр Васильев согласился со своей коллегой и добавил, что рукава-окорока смотрятся очень женственно.

Отметим, что в нарядах с актуальными рукавами ранее уже отмечались в свете Ольга Бузова и Ксения Бородина. Бывшая возлюбленная Давы выбрала белое платье-пиджак с прозрачными рукавами, а жена Курбана Омарова — алое платье с кареобразным вырезом и юбкой-тюльпаном.

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