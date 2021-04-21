Шелковое и мерцающее в пол: Асмус сменила два платья на вечеринке в честь своего дня рождения

Актрисе исполнилось 33 года несколько дней назад.

Кристина Асмус устроила пышную вечеринку в честь своего дня рождения, которое состоялось несколько дней назад — 14 апреля. На тусовке были замечены: Наталья Рудова, Михаил Галустян с женой Викторией, Надя Сысоева, Александр Петров. Также компанию взрослым гостям составила дочь артистки Настя Харламова.

Всего за один вечер звезда «Текста» успела сменить два наряда. В первой половине торжества она предстала перед публикой в алом силуэтном платье в пол с открытой спиной. Наряд был сшит из мерцающей ткани, которая эффектно блестела под светом софитов.

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Во второй половине праздника Асмус вышла к гостям в шелковом черном платье-комбинации на тонких бретелях. К слову, многие гости тусовки тоже предпочли темные образы. В частности, Надя Сысоева тоже выбрала облачение в этом тоне.

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