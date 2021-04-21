Водянова в жакете цвета имбирного печенья и с сумочкой Louis Vuitton прогулялась по Красной площади

Топ-модель Наталья Водянова уже давно живет с мужем Антуаном Арно и своими пятью детьми во Франции. Но в настоящий момент она пребывает в России. Как оказалось, вскоре на видеосервисах выйдет документальный фильм с ее участием. Также в нем снялись наследники знаменитости.

Идея картины довольно проста: она вместе с дочкой и сыновьями изучает свою родину и заодно знакомит зрителей с ней. Наталья призналась, что хоть и провела здесь значительный период времени, многое для нее самой стало открытием.

В ожидании премьеры Водянова весело проводит время. Накануне она отметилась со старшим сыном Лукасом на Красной площади. Звезда примерила стильный лук, который состоял из жакета «с мужского плеча» оттенка имбирного печенья, персиковой, но при этом маскулинной рубахи, светлых джинсов.

В качестве аксессуарной группы она выбрала сумочку Louis Vuitton и разноцветные ретрокроссовки. Сейчас такая обувь, будто бы из конца 80-х, на пике популярности. О чем ранее рассказывал на шоу СТС «Рогов в деле» стилист Александр Рогов.

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