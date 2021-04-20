«Я боролась с этим два года»: Водянова назвала свою настоящую фамилию

Наталья Водянова в эфире шоу Первого канала «Вечерний Ургант» сделала признание. Оказывается, ее фамилия с ударением на второй слог — неверная. Правильно произносить с ударением на третий слог: «ВодянОва».

«Я родилась ВодянОвой, а когда стала моделью, в России меня все время называли ВодЯновой. Я боролась с этим два года, а потом один умный человек с телевидения мне просто сказал: «ВодЯнова звучит круче. Звучит как «звезда», ВодянОва – не звучит», — поведала Наталья.

Она заметила, что во всем мире ее фамилию называют правильно — с ударением на третий слог, и только Россия продолжает говорить неверно. Модель также призналась, что не очень любит, когда не самые близкие люди ее зовут уменьшительно-ласкательно Наташей, поскольку привыкла к полному обращению – «Наталья».

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