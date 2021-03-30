Мода возвращается: Александр Рогов показал актуальные кроссовки этого года

В 80-е такая обувь тоже была в тренде.

Мода циклична и, если сейчас внимательно оглядеться по сторонам, можно без труда заметить отблески трендов самых разных годов. В прошлом сезоне ярко зашли на подиумы 90-е, проявившись в неоновых нарядах, джинсах-варенках и крупных украшениях.

Сейчас «лихие» по-прежнему актуальны, но постепенно уступают место 80-м. Некоторые вещи этого периода уже стали настоящими хитами. К примеру, кроссовки, которые в то время на Западе носили с упоением, а в нашей стране их можно было купить фактически только «с рук» у фарцовщиков. На шоу СТС «Рогов в деле» представили такую модель, которая вновь стала модной.

«На Ире одна из самых актуальных моделей кроссовок этого сезона в ретро-стиле, всем рекомендую!» — высказался ведущий программы Александр Рогов, комментируя аутфит участницы проекта.

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