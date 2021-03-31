«Бал будет пышный!»: Климова красиво подняла ножки на стул и сообщила о переносе спектакля

Актриса не сможет выступить 16 апреля в Санкт-Петербурге, как это планировалось ранее.

Актриса Екатерина Климова в Instagram поделилась новыми фотографиями. На снимках она красиво подняли свои шикарные ножки на стул. Судя по всему, звезда в этот момент находилась в гримерке перед каким-то выступлением.

«Дорогие зрители Санкт-Петербурга. К моему сожалению, по техническим причинам мы вынуждены перенести спектакль «Мастер и Маргарита» с 16 апреля на 9 июня. Билеты все действительны! Ждем всех вас 9 июня! Бал будет пышный!» Екатерина Климова

«Самая красивая актриса», «Катя, ну как же ты все-таки хороша», «Просто любуюсь. Самая лучшая Маргарита», «Просто наша русская красотка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Екатерина Климова — многодетная мама. От трех разных мужей у нее четверо детей. Сейчас звезда, судя по всему, одинока. При этом в беседах с журналистами ране она отмечала, что не ставит крест на своей личной жизни.

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