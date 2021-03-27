Екатерина Климова нарядила пятилетнюю дочку в блестящее платье с шифоновыми рукавами

Екатерина Климова уже давно строит карьеру в кино и театре. Она знаменита своей ролью в картине «Мы из будущего», а также девушка снималась в «Грозовых воротах» и других фильмах. При этом у артистки насыщенная личная жизнь. Она воспитывает сыновей Матвея и Корнея от экс-мужа Игоря Петренко, а также дочку Изабеллу от Гелы Месхи, с которым развелась в 2019 году. У актрисы есть старшая дочка Елизавета, рожденная в первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым.

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Не удивительно, что все свободное время Климова посвящает наследникам. Она крайне редко выходит в свет без детей. Поклонники восхищаются тем, как девушке удается совмещать карьеру и материнство. 27 марта отмечают День театра. Актриса не забыла отметить этот праздник. Она опубликовала кадры, на которых ее пятилетняя дочка позирует у сцены в театре. Малышку Екатерина нарядила в платье с пайетками и рукавами из шифона.

«Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного? Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свете, кроме блага и истины?» — написала звезда.

Поклонники поздравили Екатерину и восхитились ее маленькой дочкой. Малышка растет копией своей мамы, считают фанаты. «Вы красавица и талант», «Давно не был в театре!», «Как быстро растут чужие дети», «Такая модница», «Маленькая куколка», «Ваша главная поклонница», «Очаровашка», «Крутая у вас малышка», «Театр это своя вселенная», — прокомментировали пост подписчики.

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