Весенняя элегантность: Водянова в кремовом тренче со вставкой из денима отметилась в Москве

Наталья Водянова с юных лет работала и смогла стать топ-моделью. Многие называют девушку нижегородской Золушкой, так как она жена одного из богатейших мужчин на планете — Антуана Арно. Русская красавица подарила ему сыновей Максима и Романа. Однако свадьбу они сыграли только в прошлом году, спустя девять лет совместной жизни. От первого брака у нее есть еще трое детей: Лукас, Нева и Виктор.

Несмотря на то что Наталья живет в Париже, она каждый год приезжает на родину. Девушка успела показать не только Москву и суровый север России своим старшим наследникам. Об этом был снят целый сериал. Недавно модель приезжала в столицу и снялась в шоу «Вечерний Ургант», где рассказала о русских каникулах. Как оказалось, перед съемкой модель прогулялась с друзья и даже подурачилась на фоне «Останкино».

Водянова была облачена в черные кюлоты и кремовый тренч со вставкой из денима. Образ дополняли кроссовки бренда, который недавно основал ее старший сын Лукас. Девушка выглядела счастливой и беззаботной. К слову, легкие тренчи не выходят из моды несколько сезонов, а кремовый цвет остается универсальным для верхней одежды на весну и осень.

Компанию Наталье во время прогулки составили Михаил Зыгарь, Тимон Афинский. А вот на шоу у Ивана Урганта модель появилась со старшим сыном и дочкой Невой. Многодетная мама позволила наследникам пообщаться с ведущим. Примечательно, что они понимают русский язык, хоть и росли в Европе. Однако Лукас единственный из всех, кто плохо говорит на русском языке.

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