Зимняя элегатность: 70-летняя Надежда Бабкина отметилась в черной дубленке и юбке из фатина

Надежда Бабкина давно является примером неиссякаемой энергии и бодрости духа. В 70 лет она продолжает выступать на сцене со своим коллективом, а также участвует в шоу «Модный приговор». Певица может похвастаться моложавым видом. В столь зрелом возрасте она выглядит моложе многих своих сверстниц. При этом артистка не боится менять имидж, каждый раз представая на публике с новой прической.

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Недавно Надежда Георгиевна приступила к съемкам в новых выпусках «Модного приговора». В студии она каждый раз появляется в новых образах. Историк моды Александр Васильев всегда готов ей помочь советом. На новых кадрах певица позировала в черной юбке из фатина и джемпере ультрамаринового цвета. Также Бабкина надела ботинки на толстой подошве и дубленку в тон. В своем женственном аутфите она покрасовалась на камеру.

Артистка поиграла с подолом юбки. На ее шее висело ожерелье. Она сделала объемную прическу и макияж с акцентом на губы. Поклонники заметили, что Бабкиной нравится морской стиль. Она все чаще носит наряды с рисунком в виде якоря.

«Надюша, Вы прелесть! Красавица! Потрясающая!», «Надежда, вы такая классная!», «Хочу такую дубленку», «Хорошая прическа!», «Прекрасно выглядите», «Эти юбке мне нравятся уже много лет», «Какая вы элегантная», «Умеете подавать себя», «И вам 70? Не верится», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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