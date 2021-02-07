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Зимняя элегатность: 70-летняя Надежда Бабкина отметилась в черной дубленке и юбке из фатина

Артистка решила похвастаться новым образом.

Зимняя элегатность: 70-летняя Надежда Бабкина отметилась в черной дубленке и юбке из фатина
Надежда Бабкина. Фото: instagram.com/ngbabkina/

Надежда Бабкина давно является примером неиссякаемой энергии и бодрости духа. В 70 лет она продолжает выступать на сцене со своим коллективом, а также участвует в шоу «Модный приговор». Певица может похвастаться моложавым видом. В столь зрелом возрасте она выглядит моложе многих своих сверстниц. При этом артистка не боится менять имидж, каждый раз представая на публике с новой прической.

Недавно Надежда Георгиевна приступила к съемкам в новых выпусках «Модного приговора». В студии она каждый раз появляется в новых образах. Историк моды Александр Васильев всегда готов ей помочь советом. На новых кадрах певица позировала в черной юбке из фатина и джемпере ультрамаринового цвета. Также Бабкина надела ботинки на толстой подошве и дубленку в тон. В своем женственном аутфите она покрасовалась на камеру.

Артистка поиграла с подолом юбки. На ее шее висело ожерелье. Она сделала объемную прическу и макияж с акцентом на губы. Поклонники заметили, что Бабкиной нравится морской стиль. Она все чаще носит наряды с рисунком в виде якоря.

Надежда Бабкина. Фото: instagram.com/ngbabkina/

«Надюша, Вы прелесть! Красавица! Потрясающая!», «Надежда, вы такая классная!», «Хочу такую дубленку», «Хорошая прическа!», «Прекрасно выглядите», «Эти юбке мне нравятся уже много лет», «Какая вы элегантная», «Умеете подавать себя», «И вам 70? Не верится», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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