«Моя труженица»: Татьяна Навка показала, как дочка в платье Moschino получает «награду»

Надежда Пескова вновь приняла участие в соревнованиях по фигурному катанию. После успешного выступления родители ее сводили в магазин сладостей.

Татьяна Навка в свое время стала олимпийской чемпионкой. И даже теперь она не растеряла своих навыков. Девушка каждый год создает ледовые шоу для зрителей и участвует в разных проектах. Более того, она открыла школу фигурного катания, в которой теперь тренирует будущих чемпионов. Большие надежды спортсменка возлагает на дочку Надежду. Девочка часто тренирует у мамы и уже показывает отличные результаты.

Ранее Навка признавалась, что ее наследница с малых лет изучает несколько иностранных языков, занимается балетом и музыкой. При этом малышка регулярно тренируется. Девочка не всегда завоевывает первые первые места, но получает похвалу родителей. Последний раз малышка завоевала второе место, а в апреле на очередных соревнованиях Надежда показала настоящий класс. Это не удивительно, так как ее поддерживала мама.

«Ты сильная? Мы с папой за тебя болеем!» — сказала ей Татьяна.

А вот после выступления на льду фигуристка запечатлела, как дочка уснула в машине. Ее накрыли курткой, поэтому малышка комфортно себя чувствовала.

«Моя труженица любимая! Моя маленькая девочка спит после соревнований, устала», — отметила ее родительница.

Позже Навка привела наследницу в магазин, где купила ей конфеты. Девочка предстала в сером платье Moschino. Она зевала и выглядела уставшей, но сладости ее обрадовали.

«Заслуженная награда — конфеты! Заслужила? Да, моя девочка! Съешь все конфеты сразу или не все? Мама не разрешит, а так бы съела», — сказала ей мама.

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