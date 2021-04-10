Катя Голден окунула в тарелку со сливками конкурентку, поцеловавшуюся в «Холостяке» с Тимати

Адель Вейгель хоть и пыталась пошутить над ситуацией, но не удержалась от крепкого словца в адрес конкурентки

Какие только испытания для участниц шоу «Холостяк» не придумывали организаторы! Пятый выпуск, который вышел в эфир 10 апреля 2021 года, начался с теста на совместимость.

Девушки выяснили, что Тимати любит спать без одежды, что предпочитает накрываться одним одеялом со своей избранницей и еще много других интимных подробностей.

Во время теста перед участницей Катей Голден был поставлен серьезный выбор. В самом начале испытания девушка угодила в сектор «сладкая месть». Ей предстояло швырнуть тарелку со взбитыми сливками в лицо самой ярой противнице. Когда десерт оказался в руках у Екатерины, а участницы напряглись, ожидая самого страшного, Голден отказалась, сказав, что не имеет конкурентов и не будет так поступать.

Но после поцелуя Адель Вейгель и Тимати она все же решила воспользоваться своим правом наказать соперницу. Когда девушка снова попала на сектор «сладкая месть», она попросила подойти поближе Адель Вейгель.

— Адель, ты знаешь за что тебе это? – поинтересовался ведущий? — За поцелуй, — с уверенностью заявила модель.

И тут же получила в лицо десерт со взбитыми сливками.

После Адель поделилась впечатлениями: «В целом, сладенько получилось». Но судя по лицу, сказать она хотела совсем иное и даже позволила себе отпустить крепкое словцо в адрес соперницы.

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