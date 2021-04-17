Семейный выход: Собчак в блестящей юбке миди и авоськой пришла на презентацию с Богомоловым

Ксения Собчак привыкла к тому, что постоянно находится в центре внимания. Блондинка не даже любит, когда о ней говорят в светском обществе. В свое время ее свадьба с Константином Богомоловым стала целым событием. Теперь телеведущая с радостью меняет образы, чтобы продемонстрировать свое чувство стиля. Она всегда отдавала предпочтение нарядам в стиле ретро, а также необычным фасонам, которые напоминали что-то в стиле модерн.

Однако Ксения любит с юмором относится ко всему. Порой она добавляет стиль «бабушки» в свои луки. Так произошло на днях, когда телеведущая пришла в ГУМ с Константином Богомоловым. Она собрала друзей и знакомых на модной презентацию мерча ее популярного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», созданного в коллаборации с дизайнером бренда WOS Андреем Артемовым.

Для такого случая Собчак выбрала броский образ. Она предстала в блестящей юбке миди и футболке фисташкового цвета. Жакет и салатового оттенка и неоновые кроссовки дополняли образ. Также девушка добавила изюминку — авоську. Блондинка показывала наряды, представленные на презентации и делилась своими эмоциями. Богомолов на этот раз выбрал монохромный образ. Он выдержал наряд в кофейных оттенках.

Увидеть ее работы пришли: Дарья Клюкина, Светлана Бондарчук, Влад Лисовец, Наташа Максимова и другие известные персоны. Поклонники восхитились тем, как выглядела Ксения. Многие отметили, что такой стиль идет телеведущей. «Какая яркая», «Прям к лицу зеленый», «У Ксюши весна: яркие краски, авоська», «Мне нравится такой образ», «А мне кажется надела то, что под руку попалось», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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