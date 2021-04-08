«Не узнала себя»: Собчак отметилась в глянцевых брюках и ботинках на тракторной подошве

Ксения Собчак не скрывает своей любви ко всему необычному. Ее стиль в одежде изменился за последние 10 лет. Она все чаще отдает предпочтение отечественным дизайнерам. А после того, как девушка вышла замуж за Константина Богомолова, даже друзья заметили, что она стала выглядеть более женственно. Телеведущая всегда одета с иголочки, так как ей приходится то ездить на съемки, то посещать премьеры, то сопровождать мужа на важных мероприятиях.

Не удивительно, что Ксения регулярно пополняет свой гардероб. Только на премии «Жара» она сменила три образа. 8 апреля девушка отправилась в салон красоты перед важным мероприятием. На этот раз она предстала в черном удлиненном жакете и глянцевых брюках-бананах на резинке с карманами. Образ total black долнили ботинки на тракторной подошве. Собчак не удержалась и сделала фото с элегантной укладкой.

Поклонники разделились на два лагеря. Одним понравился лук Ксении с трендовыми ботинками, а другие подвергли критике ее выбор. «Штаны из кожи — дорога в ложе!», «Блестящая красотка Ксюша, всегда на стиле», «Ой, и я не сразу вас узнала, очень эксцентричный образ, но вам все, по-моему, к лицу», «Свой особенный стиль ни на кого не похожий!», «Вам идут целлофановые штаны», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: