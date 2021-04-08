Элегантная пара: Собчак в кожаной блузке цвета шоколада и юбке годе вышла в свет с Богомоловым

Ксения Собчак привыкла всегда быть в центре событий. Девушка постоянно появляется на телеэкранах, ведет свои передачи и регулярно посещает светские рауты. Уже почти два года она счастлива в браке с Константином Богомоловым. Телеведущая часто сопровождает возлюбленного на премьерах или посещает с ним театр. Друзья и поклонники отмечают, что блондинка изменилась после второго замужества — похорошела и стала более женственной.

За последние недели Ксения успела отметиться на премии «Жара», а также увиделась с Натальей Водяновой. 8 апреля телеведущая заглянула в салон красоты, где предстала в трендовом образе, а потом отправилась в кинотеатр «Художественный». Она появилась на красной дорожке в кожаной блузке шоколадного цвета с драпировкой и юбке годе в пол. Наряд дополнили ботинки на очень толстой подошве.

Сопровождал Собчак ее муж. Она предпочел свой привычный повседневный лук — пиджак с джинсами. За его плечами был рюкзак. Они пришли на фильм «Отец». В зале телеведущая встретила Владимира Познера, с которым с радостью пообщалась. Также посетили премьеру Рената Литвинова с дочкой Ульяной.

Поклонники отметили, что лук у Ксении очень современный и ей идет. При этом многие были рады видеть ее вместе с мужем. «Классная такая», «Такой необычный образ», «Не знаю, что портит образ эти ботинки или блузка из кожи», «Юбка крутая, вы прям сразу высокая», «Классно, что снова оживает кино», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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