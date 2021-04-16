Красный маникюр, очки и стильные украшения: Олеся Судзиловская запечатлелась с Аллой Пугачевой

Звезда театра и кино Олеся Судзиловская трогательно поздравила с днем рождения Аллу Пугачеву, которой накануне, 15 апреля, исполнилось 72 года.

«Здоровенькой и счастливой девочкой растите, жгите, хулиганьте, несите свой божественный свет миру, а если что, оставляйте его только себе и своим близким», — обратилась Олеся Судзиловская к Алле Пугачевой.

Публикацию актриса сопроводила совместным фото с Примадонной, которое было сделано, вероятно, во время какого-то торжества, где Судзиловская имела честь оказаться рядом с Пугачевой.

Подписчики Олеси присоединились к поздравлениям. И восхитились тем, как прекрасно выглядит Алла Борисовна.

«Олеся — красавица, Алла Борисовна — легенда», «Замечательно выглядит! Многие лета вам, Алла Борисовна!», «С днем рождения, дорогая наша Алла Борисовна! Счастья, любви, здоровья, удачи!» — высказываются в Сети.

Напомним, ранее Николай Цискаридзе назвал Аллу Пугачеву своей любимой певицей, актрисой и женщиной.

А Надежда Бабкина рассказала, как боялась реакции Примадонны на перепетые ею хиты Пугачевой.

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