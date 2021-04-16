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«Моя любимая актриса! Певица! Женщина!»: Николай Цискаридзе эмоционально высказался об Алле Пугачевой

Ректор Академии балета имени Вагановой назвал Примадонну «обожаемой личностью».

«Моя любимая актриса! Певица! Женщина!»: Николай Цискаридзе эмоционально высказался об Алле Пугачевой
Николай Цискаридзе. Фото: Лариса Кудрявцева/«Экспресс-газета»

Прославленный артист балета Николай Цискаридзе присоединился ко всем теплым поздравлениям, звучавшим накануне, 15 апреля, в адрес Аллы Пугачевой. В этот день Примадонна отмечала свой день рождения, ей исполнилось 72 года.

Николай Цискаридзе поделился в Instagram редкими фото, на которых запечатлен в компании Аллы Борисовны, и признался ей в любви. Он поставил Аллу Пугачеву в один ряд с Марией Каллас и Эдит Пиаф, заявив, что с раннего детства по-особенному реагировал на голоса именно этих трех вокалисток.

«Уровень накала создаваемых ими образов настолько велик, что слушать их исполнения я могу, только отдельно настроившись», — признался артист балета.

Но только с Аллой Борисовной ему посчастливилось познакомиться лично, и Николай Цискаридзе в восторге от этого подарка судьбы.

Николай Цискаридзе и Алла Пугачева
Николай Цискаридзе и Алла Пугачева. Фото: instagram.com/tsiskaridzenikolay/

«Примадонна! Алла Борисовна Пугачева! Моя любимая актриса! Певица! Женщина! Мне посчастливилось встретить своего кумира лично и иметь счастье общения! Иметь честь выступать перед обожаемой личностью и получить от нее одобрение и советы!» — поделился Николай Цискаридзе в Instagram.

Николай Цискаридзе, Алла Пугачева и Николай Басков
Николай Цискаридзе, Алла Пугачева и Николай Басков. Фото: instagram.com/tsiskaridzenikolay/

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Алла ПугачеваНиколай Цискаридзе