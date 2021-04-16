«Моя любимая актриса! Певица! Женщина!»: Николай Цискаридзе эмоционально высказался об Алле Пугачевой

Прославленный артист балета Николай Цискаридзе присоединился ко всем теплым поздравлениям, звучавшим накануне, 15 апреля, в адрес Аллы Пугачевой. В этот день Примадонна отмечала свой день рождения, ей исполнилось 72 года.

Николай Цискаридзе поделился в Instagram редкими фото, на которых запечатлен в компании Аллы Борисовны, и признался ей в любви. Он поставил Аллу Пугачеву в один ряд с Марией Каллас и Эдит Пиаф, заявив, что с раннего детства по-особенному реагировал на голоса именно этих трех вокалисток.

«Уровень накала создаваемых ими образов настолько велик, что слушать их исполнения я могу, только отдельно настроившись», — признался артист балета.

Но только с Аллой Борисовной ему посчастливилось познакомиться лично, и Николай Цискаридзе в восторге от этого подарка судьбы.

«Примадонна! Алла Борисовна Пугачева! Моя любимая актриса! Певица! Женщина! Мне посчастливилось встретить своего кумира лично и иметь счастье общения! Иметь честь выступать перед обожаемой личностью и получить от нее одобрение и советы!» — поделился Николай Цискаридзе в Instagram.

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