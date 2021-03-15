«Было весело, шумно, вкусно»: Олеся Судзиловская в кипенно-белом атласном платье повеселилась на вечеринке Аллы Крутой

В одной из последних публикаций личной страницы Олеси Судзиловской появился фотоотчет артистки с юбилея избранницы Игоря Крутого. Алле Крутой в этом году исполнилось 60 лет.

Отметим, что на день рождения телеведущая пришла в белоснежном платье из глянцевой ткани. Наряд длины макси напоминал двубортный блейзер на запахе. К нему Олеся подобрала сапоги выше колена золотистого цвета. Примечательно, что обувь была украшена тонкой шнуровкой.

«Отметили день рождения Аллочки! Прошел ровно год после начала небезызвестных событий. С каким удовольствием мы все увиделись! Подробности размещала в сторис. И было весело, шумно, вкусно и очень тепло! Как всегда бывает рядом с именинницей — нежной, красивой, светлой, радушной, улыбающейся! Аллочка, во-первых, … ну, ты знаешь!» — загадочно поздравила подругу Судзиловская.

В фотоподборке с торжества актриса отметила Александра Буйнова, Игоря Крутого, Нелли Кобзон, Леру Кудрявцеву, Иду Достман.

Поклонники знаменитости остались в восторге от модного выбора Судзиловской:

«Шикарное платье, Олеся», «Безупречна! Идеальна! Хороша, как никогда! Королева и Богиня! Дива и суперзвезда!», «Божечки, какое платье», «Олеся, вы ослепительно прекрасны!», «Грация! Шикарная!».

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