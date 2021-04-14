Снова операция?: проблемная дочка Джоли и Питта передвигается на костылях

Анджелина Джоли является одной из самых известных актрис в мире. И еще несколько лет назад она была счастлива в браке с Брэдом Питтом. Они обзавелись шестью детьми. Из них троих супруги взяли из детских домов. Однако в 2016 году звезда Голливуда подала на развод, который длился три года. Но черная полоса в жизни звезды фильма «Лара Крофт» затянулись. Хоть она и старается заботиться о всех детях, ей порой приходится очень тяжело.

Самым проблемным ребенком стала 14-летняя Шайло. Она давно стала одеваться как пацанка и воспринимать себя мальчиком. Бунтарка даже сменила имя на Джон, в надежде, что потом сделает операцию по смене пола, когда станет совершеннолетней. Однако некоторое время назад девочка остепенилась и стала выглядеть чуть женственнее: отпустила волосы и купила несколько платьев. При этом у нее с 16-летней сестрой есть проблемы со здоровьем. Еще год назад Джоли признавалась, что ее дочки пережили хирургические вмешательства.

«Я провела последние два месяца в хирургических отделениях. Мне пришлось наблюдать, как „лечь под нож“ довелось Шайло. Она перенесла операцию на бедре», — делилась тогда артистка.

После этого подростку пришлось ходить на костылях, но не так давно Захару и Шайло видели на прогулке с мамой в Лос-Анджелесе. Она уже уверенно передвигалась на ногах. Но накануне звездная семья была замечена в пригороде Лос-Анджелеса, в городке Бербанк. Джоли устроила им воздушную прогулку. Девочки садили в небольшой самолет. При этом Шайло снова была на костылях. Пока и Анджелина и Брэд не рассказали, что произошло. Не исключено, что подростку вновь потребовалась операция.

Напомним, что Джоли спокойно отреагировала на гендерные поиски дочки и ее восприятие себя, как мальчика. А вот Питт был против того, чтобы Шайло так себя вела.

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