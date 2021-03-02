Анджелина Джоли продала картину, подаренную Брэдом Питтом, за рекордную сумму

Голливудская актриса Анджелина Джоли продала картину Уинстона Черчилля, о которой сайт Teleprogramma.pro писал ранее, причем выручила за нее невероятные деньги. 1 марта торги на аукционе Christie’s остановились на сумме в 8,3 миллиона фунтов стерлингов (11,5 миллиона долларов), хотя начинались с 2,5 миллиона фунтов стерлингов (3,5 миллиона долларов). Как передает CNN, это рекордная цена для полотен британского премьер-министра.

Канал со ссылкой на свой источник также сообщает, откуда в коллекции Джоли появилась эта редкая картина. Оказывается, предмет искусства актрисе в подарок купил ее бывший муж Брэд Питт еще в 2011 году. Напомним, звездная пара рассталась в 2016-м после двух лет брака.

Напомним, что речь идет о картине под названием «Башня мечети Аль-Кутубия». Это единственная работа Черчилля-художника, нарисованная в период Второй мировой войны, хотя за свою жизнь политик создал более 500 полотен. Конкретно эту он нарисовал в Марокко после удачных переговоров с президентом США Франклином Рузвельтом в 1943 году. После премьер-министр подарил «Башню» американскому лидеру. В 1960-х годах сын Рузвельта продал картину некому кинематографисту, а после она несколько лет провисела в туалете рядовой семьи, пока ее не догадались продать антиквару, у которого впоследствии актер и купил полотно.

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