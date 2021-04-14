«Очень загорелые ножки»: Агата Муцениеце в двухцветном платье на запах вышла в свет

Агата Муцениеце не скрывает, что ее жизнь сильно изменилась за последний год. После развода с Павлом Прилучным, с которым девушка прожила почти девять лет, ей пришлось снова учиться самой заботиться о себе. Более того, теперь она воспитывает сына Тимофея и дочку Мию практически в одиночестве. Актер приезжает их проведать и порой забирает на выходные, но основные хлопоты легли на плечи Агаты.

Не удивительно, что недавно девушка отдохнула на Мальдивах без наследников. Ее рабочий график также стал более плотным, поэтому она устроила себе передышку. Но на днях Муцениеце вернулась в столицу. Первый день она посвятила детям, а вот 14 апреля с самого утра актриса стала собираться на модный показ. Сначала она заехала перекусить в ресторан, а потом выдвинулась в павильон «Космос» на ВДНХ.

«Очень загорелые ножки мчат», — отметила звезда.

Вместе с подругой она вышла в свет. Агата успела осмотреть разные инсталляции, связанные с космосом, и даже увидела настоящих космонавтов, которые вышли в прямой эфир, чтобы пожелать удач спортсменам, участвующих в будущих Олимпийских играх. Для такого вечера артистка принарядилась. Она подчеркнула фигуру двухцветным платьем-футляром на запах с разрезом на юбке. Одна часть наряда была белая, а другая — зеленая. Черные босоножки на шпильке дополнили ее образ.

Муцениеце не забыла про макияж и прическу. Она подчеркнула стройную фигуру и загар. Девушка с восторгом наблюдала за происходящим в зале, где стали дефилировать модели в спортивных луках. Она призналась, что очень любит спортивную одежду и носит ее всегда, кроме торжественных мероприятий.

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