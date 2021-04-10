«Просто потрясающее»: Муцениеце в белоснежном платье мидакси подчеркнула загорелые ноги

Актриса не только поужинала, но и насладилась фильмом в кинотеатре под открытым небом на Мальдивах.

Агата Муцениеце больше года назад объявила о расставании с Павлом Прилучным. Она переживала из-за развода, но сложности только закалили девушка. В итоге у нее пошла в гору карьера. Теперь актриса снимается во многих сериалах и телевизионных шоу. При этом она успевает уделять время детям, заниматься спортом и йогой. Поклонники заметили, что она сильно преобразилась. Девушка даже сменила имидж, поэтому теперь выглядит еще женственнее.

больше по теме Мальдивский стиль: Муцениеце в струящемся платье в горох позировала на побережье океана Бывшая жена Павла Прилучного устроила фотосессию на фоне заката.

Недавно Агата отправилась в отпуск. Второй раз за полгода она решила отдохнуть на Мальдивах, но уже без детей. Компанию актрисе составила певица Настя Кудри. Они находят, чем себя развлечь на райском острове. Девушки загорают, купаются, любуются флорой и фауной, а также красуются в новых нарядах. С собой бывшая жена Павла Прилучного взяла несколько нарядов бренда Александра Терехова.

Накануне Муцениеце устроила фотосессию в платье в горох. В струящемся наряде она позировала на побережье океана. А вот 10 апреля актрисе снова захотелось нарядиться. На этот раз ее выбор был в пользу белоснежного платья мидакси с кружевными рукавами-фонариками. Лаконичный наряд подчеркнул не только ее талию, но и загар. Агата покрасовалась у зеркала.

«Посмотрите, какое красивое платье. Посмотрите, какие у меня темные ноги. Короче, на фоне белого ты смотришься очень загорелым человеком. Ну или я просто очень загорела. Но платье просто потрясающее», — покрасовалась девушка. «Смотрите, а мы сегодня с Настей будем смотреть кино. Разве это не потрясающе?», — отметила она.

Артистка устроила романтический ужин. Они с подругой насладились свежими овощами и морепродуктами. Потом девушки стали смотреть кино под открытым небом. Поклонники восхитились нежным образом Агаты и сравнили ее с невестой.

«Очень хочется запомнить каждую минутку! Как же давно я не жила только для себя, как давно я не чувствовала себя такой свободной, как давно я не любила себя так просто, ни за что. Как же это важно, слышать себя, свой голос, и просто любить жизнь. Спасибо небесам и вселенной, что я оказалась в раю», — поделилась звезда.

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