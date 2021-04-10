Мальдивский стиль: Муцениеце в струящемся платье в горох позировала на побережье океана

Агата Муцениеце не скрывает, что ей нравится новая жизнь. Если первое время она переживала из-за развода с Павлом Прилучным, то потом нашла много плюсов в случившемся. Актриса теперь получает много предложений по работе. Она также снова стала ведущей детского «Голоса» с Дмитрием Нагиевым, о чем мечтала. Более того, девушка находит время на материнство и веселье. Она даже решилась поменять имидж, став более женственной.

После насыщенных первых трех месяцев 2021 года Агата отправилась в отпуск. Впервые за много лет она предпочла отдохнуть без детей, за которыми в ее отсутствие приглядывает Павел Прилучный. Сначала актриса плавала, загорала и ныряла с ластами в одиночестве, но позже к ней приехала подруга Настя Кудри. Теперь девушки полноценно наслаждаются каждым днем на райских островах. Накануне Муцениеце даже принарядилась, чтобы выглядеть красиво.

На новых кадрах бывшая жена Прилучного предстала в струящемся белом платье в горох с поясом. Наряд подчеркнул ее осиную талию. Агата покрасовалась у зеркала, а потом отправилась на побережье океана, где устроила фотосессию в лучах закатного солнца.

«Закат», — лаконично написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит девушка. Наряд бренда Александра Терехова идеально сел на ее фигуру. Артистка получила множество комплиментов. «Волшебное место, волшебные вы», «Агата, почему вы такая красивая?», «Безумно романтично, и чувственно», «Необыкновенная, ласковая, нежная», «Красавица просто, слов нет», «Вы просто — птица! Сейчас возьмете и полетите! Красиво!» — прокомментировали пост подписчики.

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