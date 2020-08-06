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«Наденьте деловой костюм со сникерсами»: Хромченко научила создавать образы в стиле спорт-шик

Мода на него появилась после введения тренда на здоровый образ жини.

«Наденьте деловой костюм со сникерсами»: Хромченко научила создавать образы в стиле спорт-шик
Эвелина Хромченко. Кадр из "Модного приговора", Первый канал

Спорт-шик — это не спортивный костюм и кроссовки, это сочетание спортивной одежды с элементами гламура и роскоши. О том, как правильно создать образ в этом направлении, рассказала Эвелина Хромченко на своем портале.

Ведущая «Модного приговора» посоветовала: «Наденьте деловой костюм со сникерсами». Сегодня эта обувь далеко не всегда выглядит как кеды для пробежки, а многие модные дома создали целые линии гламурных моделей. Однако идеальный вариант — белые, поскольку они всегда актуальны и омолаживают внешний вид.

Сделать свой гардероб легче и динамичнее можно при помощи футболки. Ее можно надеть с жакетом или даже смокингом.

«Днем к такому комплекту подойдут лоферы, вечером — нарядные шпильки», — добавила Эвелина.

Платья-футляры теперь вполне допустимо носить с парками, а спортивные костюмы — с туфлями на шпильке и пальто.

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#модамода и стильмодный разборспорт-шикХромченкоЭвелина Хромченко