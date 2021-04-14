В стиле моделей Кристиана Диора: Ольга Бузова предстала в жюри КВН в Х-образном платье

Ольга Бузова вошла в состав жюри нового выпуска Высшей лиги КВН. Об этом ведущая сообщила в личном блоге.

Работа с коллективом юмористической программы Первого канала для артистки – это ее еще одна осуществившаяся мечта. С детства звезда наблюдала по телевизору действо с экрана ТВ и представляла, что когда-нибудь сможет увидеть все своими глазами.

«Но сегодня моя мечта превзошла себя. Я оказалась в жюри КВН. Рядом со мной был Юлий Соломонович Гусман. На сцене по традиции стоял Александр Васильевич Масляков. Когда он вышел на сцену и объявил начало игры, у меня аж мурашки побежали», — рассказала она в Instagram.

Для работы в судейской коллегии «Клуба веселых и находчивых» Ольга подобрала лук в стиле моделей Кристиана Диора, примерив черное лаконичное платье с Х-образным силуэтом. Как рассказал Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала, такие наряды были изобретены модельером в 1949 году и очень полюбились дизайнерами и женщинами за их способность красиво подавать фигуру.

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