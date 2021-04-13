«Спасибо за понимание»: Ольга Бузова обратилась к поклонникам после заявления об уходе из «Дома-2»

Объявление Ольги Бузовой о том, что она больше не будет вести реалити-шоу «Дом-2» стало настоящей сенсацией. Еще бы, теледива отдала проекту, без преувеличения, полжизни, и сама очень многим обязана ему. Никто и подумать не мог, что отношения Ольги Бузовой и «Дома-2» когда-нибудь закончатся.

Преданные фанаты звезды, понимая, что для нее это решение было непростым, поддержали Ольгу Бузову. В своих микроблогах они публикуют архивные фото и видео телеведущей времен раннего «Дома-2», желая ей новых побед.

«Вперед, к новым свершениям. Мы тебя всегда поддержим», Было очень много ярких и смешных моментов. Я буду очень скучать», — признаются поклонники Ольги Бузовой.

Теледива была очень тронута реакцией «своих людей» и поблагодарила их за проявленное к ней участие.

«Спасибо большое за понимание и поддержку», – написала в сторис Instagram Ольга Бузова.

Напомним, звезда объявила о своем уходе с телестройки во вторник, 13 апреля. Между тем, бывшие коллеги Ольги Бузовой – Ольга Орлова, Влад Кадони, Ксения Бородина -уже приступили к своим обязанностям на съемочной площадке обновленного «Дома-2».

Смотрите также